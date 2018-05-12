Yalıntaş’ın en büyüğü Köseoğlu

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin bu yıl 13.’süne ev sahipliği yaptığı Güney Marmara’nın en büyük pehlivan buluşmalarının başında gelen Yalıntaş Yağlı Güreşleri, kıran kırana geçti. Yağışlı havaya rağmen büyük ilgi gören güreş şenliği, mehter eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Er meydanına kadar süren yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak, dualar edildi. Güreşlere Bursa ve çevresinden binlerce güreş sever katıldı.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve güreş ağası Habib Karaca, güreş severlerin heyecanla takip ettiği şampiyonada halkı ve güreşçileri selamladı. Kırkpınar davul-zurna ekibinin şenlendirdiği güreşlerin baş cazgırlığını ’Pele’ lakabıyla tanınan Mehmet Tura oğullarıyla birlikte yaptı. Peşrevleriyle meydana çıkan güreşçilere seyirciler yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. 13 boyda 311 pehlivanın kispet giydiği güreşler nefes keserken, cazgırların okudukları mani ve şiirlerde er meydanına renk kattı.

13. Yalıntaş Yağlı Güreşleri’nin finalinde Hamza Köseoğlu ve Şah Ali Kurt’un başpehlivanlık unvanı için karşı karşıya geldiği son müsabaka nefesleri kesti. İki pehlivanın el bağladığı final, büyük heyecana sahne oldu. Zaman zaman yağan yağmura rağmen hareketli bir güreş çıkaran finalistlerden Erzurumlu güreşçi Hamza Köseoğlu, rakibi Antalyalı Şah Ali Kurt’u yenerek 13. Yalıntaş Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Yapılan açık artırmada ise 2019 yılı güreş ağalığını 40 bin TL’ye iş insanı Habib Karaca kazandı.

Güreşleri ilgiyle takip eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, er meydanında yaptığı konuşmada, güreş severlerin desteğiyle Yalıntaş’ı ’Küçük Kırkpınar’ yapmakta kararlı olduklarını söyledi. Ata sporuna sahip çıkanların binlerce yıllık bir spor kültürünü geleceğe taşıdığını kaydeden Başkan Kurtulan, "Bu büyük organizasyon her geçen yıl Mustafakemalpaşa’nın bir markası olma yolunda ilerliyor. Bizim en büyük yardımcımız güreşe gönül verenlerdir. Bu heyecan onların ilgisiyle yaşatmaya devam edeceğiz. Dereceye giren sporcularımızı kutluyorum. Bu etkinlikte geçmişten bugüne emeği geçenlere ve atalarına layık bir şekilde sportmence mücadele eden pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başpehlivanlık sevinci yaşayan Hamza Köseoğlu ise Kırkpınar’ı aratmayan güreşlerde ipi göğüslediği için mutlu olduğunu dile getirdi. 13. Yalıntaş Yağlı Güreş Şampiyonası’nda boylarında dereceye giren güreşçilere ödülleri protokol tarafından verildi.