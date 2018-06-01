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01 Haziran 2018 01:20

Yalnız yaşadığı evinde yanarak can verdi

Bursa’da uzun zamandır ailesinden ayrı bir şekilde yaşadığı metruk binada henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında yanarak can verdi.

Yalnız yaşadığı evinde yanarak can verdi

01 Haziran 2018 01:20


Olay Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı mahallesi 3. Martı sokakta sahur vakti meydana geldi. İddialara göre uzun zamandır ailesinden ayrı yaşayan 30 yaşındaki Nazmi Yıldız gece uyuduğu sırada nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangınla evin içerisinde kaçamadan yanarak can verdi.


Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürmeyi başardı fakat Nazmi Yıldız bulunduğu odada alevlere teslim oldu.


Olay yerine savcının gelmesi ile birlikte Yıldız’ın yanmış cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.




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