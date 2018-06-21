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21 Haziran 2018 09:33

Yalnız yaşayan kadının evine yıldırım düştü

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yalnız yaşayan kadının evine yıldırım düştü.

Yalnız yaşayan kadının evine yıldırım düştü

21 Haziran 2018 09:33

65 yaşındaki kadın yara almadan kurtulurken çatısı yanan ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Karaağız Mahallesi’nde öğleden sonra etkili olan yağış sırasında Hasene Korkmaz’a (65) ait evin çatısına yıldırım düştü. Komşuların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Evde elektrikle çalışan her şey de yandı.


Olaydan sonra İHA muhabirine konuşan Korkmaz, çok korktuğunu ve hala ayaklarının tutmadığını söyleyerek "Mutfaktaydım, pencereden yağmurun yağışını izliyordum, bir ateş geldi acaba dedim çatıya bir şey mi oldu. Salona çıktığımda ise yan odadan dumanlar çıktığını gördüm. Çok korktum ve hemen komşularıma evim yanıyor diye seslendim. Yıldırım düşen evdeki her şey yandı. Kanepelerim, dolaplarım, halılarım kullanılamaz hale geldi. Evimin elektrik tesisatı komple yandı ve evimdeki buzdolabım, televizyonum, çamaşır makinem elektrik ile çalışan her şeyim yandı. Ben fakirim durumum yok, eşim hayatta değil çocuklarım zaten kendini zor geçindiriyor. Tek başıma yaşıyorum, eşimden kalan maaşım var ama çocuklarıma kredi çektim ona kesiliyor bana zor yetiyor. Devletimden yardım bekliyorum" dedi.




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