Makamında Belediye Başkanı Vefa Salman ile görüşen hayvan severler protesto gösterisi yaptı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Veteriner İşleri Müdürü’nü görevden aldıklarını belirterek, "Sorumlu personel hakkında da adli ve idari soruşturma başlattık" dedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın makamında dinlediği hayvan severlerle başkan arasında tartışma yaşandı.

Yalova Belediyesi Hayvan Barınağı’nda köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden bir grup hayvansever, belediye hizmet binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Arif Ekim, “Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu’nun talimatıyla barınaktaki köpeklerin öldürülme ilaçlarıyla kıvrandırarak vahşice öldürülmeleri, buna şahit olan görevliler tarafından videolarla ispatlanmıştır. Veteriner İşleri Müdürü’nün, barınma evinde her Pazartesi ve Salı günlerini temizlik günü yani öldürme günü ilan ettiği, bu güne de ‘Düzenleme Günü’ adı verdiği ve rutin olarak yapılan katliamlar için personele görev verdiği, bakımevinde çalışan görevli tarafından itiraf ettirilerek resmi kurumlarca da tutanak altına alınmıştır.” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından hayvan severleri Encümen Salonu’nda ağırlayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, konuyla ilgili gerekenlerin yapıldığını ve Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu’nun görevden alındığını söyledi. Salman, olayla ilgili tüm personel hakkında da adli ve idari soruşturmanın açılacağını belirterek, “Şimdiye kadar yapılanların hesabını birileri verecek. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Babamın oğlu olsa bakmam. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.