Yalova'daki otomobilli maganda adliyeye sevk edildi

Yalova'da dün akşam saatlerinde restoranların bulunduğu sokakta yemek masalarında oturan vatandaşların üzerine otomobil sürüp birçok kişinin hayatını tehlikeye atan trafik magandası, adliyeye sevk edildi. Bursa'da araba kiralama işi yaptığı ve çok sayıda suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenilen zanlının, Yalova'ya neden geldiğini hatırlamadığını söylediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam üzeri Rüstem Paşa Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşların masalarda dışarıda yemek yediği sokağa terk istikametten giren 10 BR plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ü. (24), vatandaşların üzerine doğru hareket edince bir anda ortalık karıştı. Otomobilin altında kalmamak için masalardan kaçışan vatandaşlar canlarını zor kurtarırken, kaçmak isterken masalara ve park halindeki otomobillere çarpan sürücü çevreye zarar verdi. Bir süre sonra da otomobili park edip koşarak uzaklaştı. Olaydan sonra harekete geçen Yalova polisi Y.Ü.'yü bir fırının jeneratör odasında saklanırken yakaladı. Sürücünün yapılan üst aramasında 13.32 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Emniyetteki ifadesi tamamlanan Y.Ü.'nün gasp, yaralama ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda Bursa'dan Yalova'ya neden geldiğini hatırlamadığını söylediği öğrenilen Y.Ü. "Uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve halk güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından adliyeye sevk edildi.