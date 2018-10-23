Yamaç paraşütçülerinden Türkiye derecesi

Mustafakemalpaşa Belediye Spor Yamaç Paraşütü Takımı, Nilüfer'de düzenlenen Hedef Yarışması'nda ikinci oldu.

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) iş birliğiyle düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası 3. Etap Nilüfer Hedef Yarışması, 19-21 Ekim tarihlerinde Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Hava muhalefetine rağmen yapılan şampiyonada renkli görüntüler yaşandı. Kulüpler klasmanında Nilüfer Belediye Spor birinci, Mustafakemalpaşa Belediye Spor ikinci, Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, şampiyonanın ardından Belediye Spor Yamaç Paraşütü Takımı'nın başarılı sporcuları Bahadır Özşekerci, Şevket Tütüncüoğlu ve Özkan Yıldırım'ı makamında misafir etti. Türkiye Şampiyonası'ndaki bu derecenin çok önemli olduğunu belirten Sadi Kurtulan, “9 yıldır tertiplediğimiz Havacılık Festivali'nin semeresini böyle şampiyonalarda almak bizleri memnun ediyor. Gönül ve emek vererek başarıya ulaşan sporcularımızı tebrik ediyorum. Belediye olarak yamaç paraşütünü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.