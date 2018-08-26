Yamaç paraşütü düştü: 1 yaralı

Olay, Nilüfer’e bağlı Fadıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ Üniversitesi’nde öğrencilik yapan Meryem Akçay, tandem yamaç paraşütü yapmak için Fadıllı Mahallesi’ne geldi. Akçay ve yamaç paraşütü sürücüsü pistten havalandı. Bir süre sonra sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle paraşüt, pistin altındaki çalılık tepeye düştü. Arkada oturan sürücü, yara almada kendi imkanlarıyla paraşütten çıkıp, yardım istedi. Bunun üzerine 112, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri harekete geçti. Ağaçlık bölge olduğu için AFAD ekipleri, testere ile yolu açtı. Yaklaşık 2 saatlik operasyonun ardından ekipler, genç kıza ulaştı. Sedyeye bindirilen genç kız, ambulansa taşındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunmayan Akçay, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.