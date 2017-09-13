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13 Eylül 2017 17:16

Yamaç paraşütü meraklıları Nilüfer’de buluşuyor

Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası’nın üçüncü etabı olan “Nilüfer Hedef Yarışması”, Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) iş birliğiyle Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Yamaç paraşütü meraklıları Nilüfer’de buluşuyor

13 Eylül 2017 17:16


Nilüfer’de gökyüzü, bu hafta sonu paraşütlerle şenlenecek. Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası’nın üçüncü etabı olan “Nilüfer Hedef Yarışması”, yamaç paraşütü tutkunlarını Nilüfer’de buluşturacak. Nilüfer Belediyesi ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) iş birliğiyle düzenlenen yarışma, 15-17 Eylül tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Kadınlar, spor kulüpleri ve genel klasman olmak üzere 3 kategoride yapılacak olan yarışmaya, GSGM sporcu lisansına sahip, termik uçuş ve acil durum çalışmaları konusunda eğitim almış, en az 100 uçuşu olan pilotlar katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen pilotların başvuru sırasında, uçuş seviyesi ile ilgili bilgi vermesi ve eğitim aldığı kişi, kulüp ya da kurumu referans göstermesi de gerekiyor. Uçuş seviyesi yetersiz görülen pilotların başvuruları kabul edilmeyecek.


Yamaç paraşütü tutkunlarını “Nilüfer Hedef Yarışması”na davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye olarak her zaman sporcunun yanında olduklarını vurguladı. Sporun farklı branşlarının Nilüfer’de yapılması için sürekli faaliyetler düzenlediklerini ve yeni projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, hafta sonunda hem yarışa katılacak pilotların tecrübelerinin artacağını, hem de yamaç paraşütü sporuna dikkat çekileceğini belirtti.




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