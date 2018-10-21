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Yamaç paraşütü şampiyonları ödüllerini aldı

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) işbirliğiyle düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası 3.

Etap Nilüfer Hedef Yarışması'nda şampiyonlar belli oldu.


Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde 19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası 3. Etap Nilüfer Hedef Yarışması geniş katılımla gerçekleşti. Olumsuz hava şartlarında gerçekleşen şampiyona zorluklara rağmen renkli görüntülere sahne oldu. Her pilotun 6 uçuş yapması planlanan yarışlar yağmurlu havanın da etkisiyle hakem kurlu kararıyla 5'e düşürüldü.


Uçuşlar sonunda kulüpler klasmanında Nilüfer Belediyespor birinciliği elde etti. İkinci Mustafa Kemal Paşa Belediyespor, üçüncü Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü oldu. Kadınlar klasmanında da Nilüfer Belediyesporlu kadın pilotlar dereceleri topladı. Mavi yeşil beyazlı pilotlar Burçak Usanmaz birinci, Aleyna Özel İkinci, Merve Coşgun üçüncü oldu. Genel klasmanda İnegöl Dostum Doğa Sporları Kulübü'nden İbrahim Dinçer birinci, Nilüfer Belediyespor'dan Burçak Uslanmaz ikinci, Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü'den Ahmet Şimşek üçüncü oldu.


Havacılık sporlarına katkıdan dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür eden THSF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, “Olumsuz hava şartlarına rağmen yarışmamızı tamamladık. Önümüzdeki ay Ören'de yapacağımız 4. etap yarışlarıyla 2018 yılı Yamaç Paraşütü Türkiye sıralaması ve milli takıma seçilecek oyuncularımız belirlenecek” dedi.


Dereceye girenlere ödülleri THSF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, THSF Genel Sekreteri Mehmet Turhan, Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Azak ve Nilüfer Belediyesi Akçalar Bölge Sorumlusu Sema Sarıbal tarafından verdi.

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