Yangınzede vatandaş için zabıta seferber oldu

Küçükkumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi üzerinde bulunan bir evde yangın çıktı. Binanın 5. katında yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cezmi Sakallıoğlu isimli vatandaşın evinin mutfak kısmından çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yangını haber alır almaz zabıta ekipleri de bölgeye geldi. İtfaiye merdiveni ile balkon kapısından içeri girilerek yangın söndürüldü. Yatakta bulunan yaşlı vatandaş, Gemlik Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce sedye ile ambulansa taşındı. Yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.