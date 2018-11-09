Yanlış basma sadece ayak sağlığını değil, tüm bedeni etkiliyor

Ali Şahabettinoğlu, yanlış basmanın ise sadece ayak sağlığını değil tüm bedeni etkilediğini söyledi.

Ayakların gündelik hayatta sıradanlaşmış olduğu için dikkat edilmeyen fakat mükemmel şekilde taşıyıcı ve şok emici işleviyle her bir adımı konforlu hale getirdiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Ayak, her adımda zemine temas ettiğinde aldığı bilgileri beynimize aktaran muhteşem bir sinir ağına sahiptir. 26 kemik, 33 eklem, 100'den fazla tendon, bağ ve kaslar ile ömür boyu vücudumuzu taşımaktadır. Yapılan çalışmalarda, erişkin insan nüfusunun ancak yüzde 40‘ının ayaklarını doğru bastığı gözlenmiştir. Yıllar geçtikçe artan kilolar, hareketsizlik, ayak sağlığına uygun olmayan ayakkabı kullanımı gibi risk faktörleri ve var olabilen ufak tefek problemlerin ihmal edilmesi maalesef ayak sağlığını bozuyor. Özellikle içe veya dışa basma gibi yanlış basma problemleri sadece ayak sağlığını bozmakla kalmayıp zincir reaksiyon oluşturarak tüm bedenin duruşunu, dengesini de değiştirip zamanla ayak bileği, dizler, kalça ve bel ile sırt ve boyun bölgesinde de rahatsızlıklara sebep oluyor. Bu yüzden hiç bir ağrıyı küçümsememeli, dinlenince geçer dememeli, erken tedbir almak için konusunda uzman, deneyimli bir hekime başvurulmalı” dedi.

Şıklık adına, kadınlar için yapılan yüksek topuklu, dar ve sivri burunlu ayakkabılar parmakları uca doğru toplayarak doğal duruşu etkilediğini belirten Şahabettinoğlu, “Ayak başparmağı bozuklukları, ayak önü ağrıları, tırnak batmaları, nasırlar ve kalıcı şekil bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Ayrıca tüm omurga sistemi etkilenerek sırt ağrısı, duruş bozuklukları, skolyoz, bel, diz, bacak ağrıları ve kireçlenmeler başlar. Yine babet denilen çok düz ayakkabılar da eklemlerde zedelenme, yürüyüş bozuklukları bilek ve kalça ağrıları ile beraber uzun vadede düztabanlık ve topuk dikenine yol açabildiğinden giyilmesi önerilmiyor. Tabanı düz parmak arası terlikler de aynı şekilde ayak sağlığını tehdit ediyor. Tahta topuklu ya da kösele ayakkabılar da ağrıya sebep oluyor. Ayakkabının esnek tabanlı olması gerekir. Spor yaparken yaptığınız spora göre ayakkabı seçilmelidir. Yani yürüyüş ayakkabısı ile tenis, tenis ayakkabısı ile yürüyüş yapılması ayak problemlerine davetiye çıkarmaktır” diye konuştu.

Ayakkabının yakışmasına değil rahatlığına bakılması gerektiğine değinen Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Ayak basma kusurları için gelişen teknoloji ile artık çok kısa sürede kişiye özel tabanlıklar yapılabilmektedir. Bu tabanlıklar kişinin ayağında var olan yapısal sorunun oluşturduğu yorgunluk, topuk ağrısı, diz ağrısı gibi şikâyetlerin giderilmesine yardım eder. Ama en önemli husus, sorunların oluşmasını olabildiğince önleyebilmek için farkındalık eğitimleri ve doğru ayakkabı ve tabanlık seçiminin öğrenilmesidir” şeklinde konuştu.