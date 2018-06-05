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05 Haziran 2018 13:27

Yanlış ilaçlama yüzünden binlerce arı telef oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kovanların yakınında bulunan bahçedeki ürünlere atılan ilaç, 125 kovandaki 650 bin arıyı telef etti.

Yanlış ilaçlama yüzünden binlerce arı telef oldu

05 Haziran 2018 13:27

Ekmek teknesi arıları telef olan 5 üretici duruma isyan ederken, hasat döneminin başlamadan bittiğini ifade ettiler.


Tahtaköprü Mahallesi’nde 50 kovandaki bal üretimi yapan arılarının telef olduğunu söyleyen Üretici İbrahim Turan, “Tarla komşumuz bahçesini ilaçlıyor. Bu ilacın arılara zararı olduğunu bile bile ilacı ürünlerine atıyor. İlacın ardından arılarımızın hepsi öldü. 5 üreticiye ait toplam 125 kovandaki arılar telef oldu. Kovan başına bin lira civarında, toplam 125 bin lira zararımız var. Jandarma ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdik. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz” dedi.


Hasat dönemi bitti


Arılarının tamamının telef olduğunu söyleyen Ahmet Akman ise, “Üç seneden bu yana tarla komşumuzu ikaz etmemize rağmen ürünlerini ilaçlıyor. İlaçlama sonucunda, arılarımız telef oldu. İşçi arılarımız telef oldu. Hasat dönemimiz tamamen bitti. Çalışan arı kalmayınca bal üretimi de olmadı. Biz kaç kez ikaz ettik ama dinlemedi. Hasat dönemimiz başlamadan bitti. Tamamen zarar ettik” diye konuştu.


Akman, kovan başı ortalama 5 bin arı olduğu varsayılırsa, 650 bin adet arının telef olduğunu ifade etti. Yetkililere seslenen Akman, zararlarının karşılanmasını istedi.




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