Yapılandırmada son gün 30 Haziran

Ziyaretten dolayı Başkan Nuri Karakaş’a ve ekibine teşekkür eden İTSO Başkanı Metin Anıl, “Biz iş dünyası olarak vergi dairesiyle etle tırnak gibiyiz. Vergi Dairesi Müdürümüz Yalçın Ertaş ile zaten akraba gibiyiz. Hemen hemen haftanın üç günü firmalarımız vergi dairesi ve işyerleri arasında mekik dokuyorlar. Bir bakıma ortağız da diyebiliriz, bu ortaklıktan hiçbir sıkıntımız yok. Önemli olan vergilerin hakkaniyet içerisinde toplanması ve merdiven altının ortadan kaldırılarak herkesin eşit şartlarla maratona katılmasıdır. Bizim arzumuz ve isteğimiz budur” dedi.

Anıl, “Tabii vergisini tam ve eksiksiz ödeyenle, eksik ödeyen arasında haksız rekabet olur. Biz oda olarak her zaman bu haksız rekabete karşı olduk. Her vesileyle yapılan toplantılarda bunu ifade ettik. Ülke kalkınacaksa, gelişecekse, bir ülke büyüyecekse toplanan vergilerle alakalıdır. Biz buna çok önem veriyoruz. Biz kurum olarak, STK olarak vergi dairemizi hep el ele, iç içe, gönül gönüle gördük” diye konuştu.

Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş ise, bBugünlerde gelir idaresi olarak gündemlerinde 7020 sayılı kanunun olduğunu ifade ederek, “Bu kanun 30 Haziran 2016 - 31 Mart 2017 tarihleri arasında takriben 9 aylık bir dönemi kapsayan bir kanun. Bu süre zarfında tahakkuk etmiş olan vergi borçları ağırlıklı olmak üzere bir takım cezaların tekrar taksit imkanı getiren bir kanun. Birinci kanuna göre daha dar bir kanun. Daha az konuyu düzenleyen bir kanun, fakat benzer avantajlarımız halihazırda sürüyor. Sizlerin aracılığıyla bun tekrar hatırlatmak istiyoruz. Sonuçta kamu gelirlerinin taksitli olarak bizim izlememiz, vatandaşın üzerindeki yükü taksitli olarak takip edilmesi, şartlarına uymak kaydıyla iyi bir şey. Çok ciddi avantajlar, indirimler de söz konusu. Birçok risk içerisinde üretmek, marka olmak ve bunu geleceğe taşımak zor. Dünyada en zor şey üretim. O yüzden en zor şeyin en fazla kıymetli olması gerekir” şeklinde konuştu.