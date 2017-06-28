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28 Haziran 2017 11:25

Yaralanan yakınlarını takip ederken ambulansa çarptılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 3 ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Yaralanan yakınlarını takip ederken ambulansa çarptılar

28 Haziran 2017 11:25


İlk kaza, İnegöl-Bozüyük yolunun Hamamlı mevkiinde meydana geldi. Ferat Ekiz idaresindeki 16 JDH 13 plakalı özel otomobil, yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 49 yaşındaki Feride Kura yaralandı.


ATV’den düştüler


İkinci kaza ise, Mezit Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte bindiği ATV ile mahalle içerisinde gezen Gülsüm Ataç, ATV’nin tekerini mıcıra kaptırınca kontrolü kaybederek kaza yaptı. Devrilen ATV’den düşen sürücü ile birlikte arkasında bulunan Nurgül Ataç, Ebru Ataç ve Nurşen Zorlu yaralandı. Her iki kazadaki yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Mezit Mahallesi’nde meydana gelen kazada yaralanan bir kişiyi taşıyan ambulansa, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri kavşağında, yaralı yakınlarının kullandığı 16 DM 029 plakalı özel otomobil arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ambulanstaki yaralı, çağrılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.




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