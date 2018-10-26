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Yaralı kediye vatandaşlar ve polis sahip çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir aracın ezdiği kediye mahalle halkı ve polisler sahip çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın ezdiği kediye mahalle halkı ve polisler sahip çıktı.


Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yol kenarında yatan bir kediyi gören gençler, kedinin arka ayaklarının ezildiğini fark etti. Yağan yağmur sebebiyle gençler kediyi alıp park halinde olan bir traktörün römorkun altına koydular. O sırada kalabalığı gören yoldan geçen trafik ekipleri durdu. Gelen polisler İnegöl Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ni aradı. Kısa sürede gelen görevliler yaralı kediyi file yardımıyla alarak arabaya koydu. Yaralı kedi hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

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