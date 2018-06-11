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11 Haziran 2018 12:59

Yaralı pelikana şefkat eli

Göçmen kuşların uğrak yeri haline gelen İnegöl’e bağlı Boğazköy Barajı, kenarında bulunan yaralı pelikana İnegöl Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şefkat elini uzattı.

Yaralı pelikana şefkat eli

11 Haziran 2018 12:59

Kanadı ve ayağından yaralı halde bulunan pelikan tedavi altına alındı.


İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, Hamzabey Mahallesi mevkiinde yolun kenarında uçmakta zorlanan yaralı pelikanı fark etti. Duyarlı sürücü durumu İnegöl Belediyesine bildirdi. Belirtilen yere gelen Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, etçil olan yaralı pelikanı dikkatli bir şekilde yakalayıp, tedavi etmek üzere merkeze götürdü.


Tam donanımlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine yapılan tetkiklerde kanadı ve bacağından yaralı pelikan tedavi altına alındı.




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