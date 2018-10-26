Yaralı yunusa karanfil

Heyet, yaralı yunus polisini de ziyaret etti.

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hasta Hakları Komitesi Başkanı Prof. Dr. Kemal Durak, Hasta Hakları Birim Sorumlusu Sahriye Keskin ve Tıp Topluluğu öğrencileri ile birlikte bazı kliniklerde yatan hastaları ziyaret etti. Hastalara bir şikâyetleri olup olmadığını sorup bilgi alan heyet, karanfil vererek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralı polise karanfil

Ekibin ziyaret ettiği kişiler arasında, geçtiğimiz günlerde motorsikletiyle kaza geçirerek Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde tedavi altına alınan polislerden Sezer Berktaş da vardı. Bektaş, tıp öğrencisinin verdiği karanfili alçılı eliyle alarak teşekkür etti. Berktaş, durumunun iyiye gittiğini, ancak arkadaşının kabından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hasta Hakları Komitesi Başkanı Prof. Dr. Kemal Durak, hasta ve yakınlarının istek ve şikâyetlerini bilmenin bir kurum için önemli olduğunu söyledi. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de yaklaşık 10 yıldır hasta ve yakınlarının şikâyetlerini çözmek maksadıyla ayrı bir birimleri bulunduğunu, gelen talep ve şikâyetleri değerlendirerek çözüme kavuşturduklarını kaydetti.