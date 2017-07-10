Yaralıya ilk müdahale validen

Küçük, yolda rastladığı başka bir kazada yaralanan vatandaşa da sağlık ekipleri gelene kadar ilkyardım yaptı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan’dan yaralılar hakkında bilgi alan Vali İzzettin Küçük, “Dün gece Gemlik ilçemiz sınırlarında yaşanan o elim kazada iki yavrumuzu kaybettik. kaybettiğimiz yavrularımız için Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim kederli ailelerine sabır versin. Yaralılarımız var; onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ettik. Yaralılarımızın durumu iyiye gidiyor. Bir kısım hastamız taburcu oldu. Rabbim en kısa zamanda yaralılarımıza şifa versin” dedi.

Vali İzzettin Küçük, ”Kazalar hep bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geliyor ve ocaklar sönüyor. Kuralsızlık ve dikkatsizlik canımızı yakmasın. Ben sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, dikkatsiz ve uykusuz araç kullanmamalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

İlk müdahale validen

Yaralı öğrencileri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden İzzettin Küçük, yolda rastladığı yaralamalı trafik kazasına da ilgisiz kalmadı.

Sağlık ekipleri gelene kadar İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ile beraber ilk müdahaleyi yapan Vali İzzettin Küçük, 112 ekiplerinin intikaliyle olay yerinden ayrıldı.