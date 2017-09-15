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15 Eylül 2017 14:27

Yardım isteyen ailenin serveti çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arife günü çıkan yangında evleri yanarak bir hayırseverin verdiği minibüste hayatlarını sürdüren 4 kişilik ailenin servet değerinde mal varlığı olduğu ortaya çıktı.

Yardım isteyen ailenin serveti çıktı

15 Eylül 2017 14:27


Ailenin yardım istemesi üzerine yapılan resmi araştırmalar sonucunda, Bali ailesinin yüklü mal varlığına sahip olduğu belirlendi. Haberin ardından Bursa Valiliği’nin talimatıyla İnegöl Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile İnegöl Belediyesi seferber oldu.


Resmi kurumlarca ailenin sosyo-ekonomik durumu araştırıldı. Yapılan resmi araştırmalar sonucunda aileye ait 2015 model traktör, 3 adet otomobil, 50 dönüm arazi, meyve bahçeleri, 60 adet küçükbaş hayvan ve İnegöl merkezde bir adet ev olduğu ortaya çıktı. Ailenin durumunun devletin sosyal ve yardım kuruluşlarının yardım etme kriterlerine uymadığı öğrenildi.




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