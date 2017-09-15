Yardım isteyen ailenin serveti çıktı

Ailenin yardım istemesi üzerine yapılan resmi araştırmalar sonucunda, Bali ailesinin yüklü mal varlığına sahip olduğu belirlendi. Haberin ardından Bursa Valiliği’nin talimatıyla İnegöl Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile İnegöl Belediyesi seferber oldu.

Resmi kurumlarca ailenin sosyo-ekonomik durumu araştırıldı. Yapılan resmi araştırmalar sonucunda aileye ait 2015 model traktör, 3 adet otomobil, 50 dönüm arazi, meyve bahçeleri, 60 adet küçükbaş hayvan ve İnegöl merkezde bir adet ev olduğu ortaya çıktı. Ailenin durumunun devletin sosyal ve yardım kuruluşlarının yardım etme kriterlerine uymadığı öğrenildi.