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03 Mayıs 2018 08:50

Yardımsever kadınlar bin çocuğa bayram sevincini erken yaşattı

Bursa’da bir araya gelen yardımsever kadınlar, bin çocuğu gülümsetti.

Yardımsever kadınlar bin çocuğa bayram sevincini erken yaşattı

03 Mayıs 2018 08:50


Gülyüzlü Kadınlar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği altında toplanan onlarca kadın, hayırseverlerden temin ettikleri binlerce elbiseyi ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık olarak dağıttı. Bayrama yeni kıyafetleriyle girmek isteyen bin çocuk, açılan çadırda sergilenen kıyafetleri seçerek, neşeyle evlerinin yolunu tuttu. Annelerinin elinden tutarak elbiseleri seçen çocukların neşesi yüzlerine yansıdı.


Bu yıl 9’uncusu düzenlenen hayır faaliyetiyle bin çocuk bayramlık sahibi oldu. Gülyüzlü Kadınlar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Songül Çelik, "Biz her yıl binlerce çocuğa bayramlık hediye ediyoruz. Burada 1-12 yaşındaki kız ve erkek çocuklara bayram öncesi bayramlık hediye ediyoruz. Hayırsever iş adamlarından elde ettiğimiz yardımları çocuklara dağıtıyoruz. Çocuklar buraya aileleriyle birlikte gelip istedikleri kıyafetleri seçerek evlerinin yolunu tutuyor" dedi.




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