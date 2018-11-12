Yarım asırlık okulda muhteşem dönüşüm

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Demirtaşpaşa İlkokulu, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle işadamı Erhan Nasyalçın tarafından modern bir eğitim kurumuna dönüştürüldü.

Şehir merkezindeki eski okulları yenileyen Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Zafer Okulları, Elmasbahçeler Salih Şeremet Ortaokulu ve Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ardından Demirtaşpaşa İlkokulu da yenilendi. Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever Erhan Nasyalçın arasındaki protokol çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 milyon lira harcayarak okul alanında bulunan 9 parseli istimlâk etti. okulun açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzisyen Fatih Erkoç, işadamları ve mahalle halkı katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, böyle bir eseri Bursa'ya kazandıran protokole imza koyan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe ile işadamı Erhan Nasyalçın'ı davetlilere alkışlatarak konuşmasına başladı. Toplam 3 bin 170 metrekare alana bodrum üzerine iki kat olarak inşa edilen okulun 2'si ana sınıfı 18 derslikten oluştuğunu hatırlatan Alinur Aktaş, kamulaştırma ve çevre düzenlemesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan okula spor salonu ve kütüphane de kazandırıldığını kaydetti. Okulun, Bursa'nın köklü ailelerinin yaşadığı bir bölgede bulunduğunu harlatan Başkan Aktaş, “Bu okulda Bursa'ya hizmet eden çok güzel insanlar yetişti. Şimdi çocuklarımıza bakıyorum hepsi pırıl pırıl, gözleri ışıl ışıl. Onlar da geleceğin valileri, belediye başkanları, iş adamları olacaklar. Velhâsıl geleceğin güzel insanları olacaklar” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da insana hizmet olan programlarda bulunmaktan çok memnun olduğunu söyledi. Gerek Büyükşehir Belediyesi'nin gerekse Bursa'nın eğitim gönüllüsü hayırseverlerinin insana ait ne varsa hayatın her alanına dokunmaya devam ettiğini dile getiren Vali Canbolat, “Bilhassa eğitime yapılanlar, sadece bir bina yapmaktan öte aslında insanımıza, geleceğimize yapılan bir dokunuş, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bu eserden bu topraklara, bu ülkeye yön verecek, hizmet edecek, hayırlı nesiller yetişecektir. Emin olun ki ziyan olmayacak. Hayatta ziyan olmayacak tek yatırım var o da insana yapılan yatırımdır. Bizim ecdadımız bu düsturu ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek ortaya koymuştur. Bundan 15 yıl öncesinde Bursa'da 666 okulumuzda eğitim-öğretim hizmeti verilirken bugün 1500'e yakın okulumuzda hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani son 15 yılda gelişen ve büyüyen Türkiye ile birlikte her alanda gelişen ve büyüyen bir Bursa var” dedi.

Protokol mensupları daha sonra Erhan Nasyalçın İlkokulu'nun açılış kurdelesini kesti. Başkan Aktaş ve Vali Canbolat daha sonra sınıfları gezerek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.