Bursa'nın İnegöl ilçesinde,i Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci velilerin kaynaşması için düzenlenen toplantıda şeker yerine elma ikram edildi.

Bursa İnegöl ilçesi Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu'nda ilk defa eğitim görecek olan 5. sınıf öğrencileri için uyum çalışması düzenlendi. Öğrenci ve velilerin katıldığı programda tüm misafirlere elma ikram edildi. Kitaplarına kavuşan öğrencilere ayrıca sınıflarda okul tarafından hazırlanan mektuplar takdim edildi. Veliler yapılan uygulamadan memnun kaldı.

Uyum eğitimini her sene düzenlediklerini belirten Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Akif Bakiler, “Bu eğitimin adına da ‘yarım elma, gönül alma' dedik. Velilerimizle tanışıp kaynaşma, öğrencilerimizin okula ısınmasını arzu ettik. Doğal beslenmeyi destekleyen bir okul olduğumuz için bu sebeple şeker veya benzeri ikramlar yerine elma takdim ettik” dedi.