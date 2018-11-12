Yaşanabilir Bursa için el ele

Özel Teknoloji Fen Okulları ortaokul öğrencileri, Dünya Şehircilik Günü münasebetiyle TMMOB Şehir Plancıları Odası'nı ziyaret etti.

Bursa'daki kentsel dönüşüm projeleri ve ruhsatsız yapılar hakkında öğrencilerle sohbet eden Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Sevilay Çetinkaya, çarpık yapılaşmanın şehircilik kriterlerine uygun olmadığını, yeni yapılaşan Nilüfer bölgesinin diğer bölgelere göre biraz daha planlı olduğunu söyledi. Yaşayabileceğimiz ve ihtiyacımız olan alanlar belliyken, daha fazlasını yapmaya çalıştığımız için doğanın da kendi alanlarını açmaya çalıştığını ifade eden İl Başkanı Çağrı Demirel ise, su, elektrik ve güneş enerjisini olumlu yönde kullandığımız zaman yaşanan olumsuzlukların ortadan kalkabileceğini söyledi.

Öğrencilerin "Bursa'yı daha yeşil hale getirmek için ne gibi projeleriniz var?" sorusuna cevap veren yetkililer, mevcut alanlarda düzeltilme yapılması konusunda sürekli belediyeler ile işbirliği içinde olduklarını, ağaçların kesilmesi yerine taşımacılık yolu ile farklı alanlara alınmasının çevreyi ve Bursa'yı daha yaşanır bir şehir hale getireceğini söyledi.