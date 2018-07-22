Yasin Öztekin Bursaspor yolunda

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılarda transferde hareketlilik yaşanıyor. Teknik Direktör Samet Aybaba’nın Galatasaray’dan ayrılan Yasin Öztekin’de ısrarcı olması üzerine harekete geçen yeşil-beyazlı idareciler, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna teklifini sundu. Yıllık 1 milyon Euro istediği belirtilen Yasin için Bursaspor yönetiminin 750 bin Euro’luk teklif sunduğu öğrenildi.

Tarafların ücret konusunda anlaşma sağlaması halinde Yasin’in önümüzdeki günlerde Afyon kampına katılması bekleniyor.