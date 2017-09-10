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10 Eylül 2017 02:10

Yaslandığı korkuluklar kırılınca dere yatağına düştü, itfaiye kurtardı

Bursa’da bir şahıs yaslandığı korkulukların kırılması sonucu dere yatağına düştü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaslandığı korkuluklar kırılınca dere yatağına düştü, itfaiye kurtardı

10 Eylül 2017 02:10


Edinilen bilgiye göre Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Namazgah mahallesinde arkadaşıyla görüştükten sonra evine dönen 44 yaşındaki Cem Hüner, dinlenmek için dere yatağının korkuluklarına yaslandı.


Korkulukların kırılmasıyla kontrolünü kaybeden Hüner, dere yatağına düştü.


Arkadaşı evine gittiğini kontrol etmek için aradığında dereye düştüğünü söyledi. Arkadaşı 112 ve 110 ekiplerine bilgi vererek dere yatağına koştu. Gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 3 metre yükseklikteki dere yatağına inerek düşme sonucu yaralanan Hüner’i sedyeye bağladı. Sedyeyle yukarı çekilen Hüner, 112 ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Hüner’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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