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Yaşlı adam kendisine çarpan ambulansla hastaneye kaldırıldı

Bursa’da, hasta taşıyan ambulansın çarptığı yaşlı adam, aynı cankurtaranla acil servise götürüldü.

Bursa'da, hasta taşıyan ambulansın çarptığı yaşlı adam, aynı cankurtaranla acil servise götürüldü.


Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki yapım çalışmaları devam eden Mesudiye köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. yönetimindeki 16 RH 856 plakalı ambulans, Yeniceköy'deki hastayı alarak İnegöl Devlet Hastanesine getirmek için hareket etti. Hızlı bir şekilde hastaneye yetişmeye çalışan ambulans, köprü üzerindeki ışıklarda karşıdan karşıya geçmek isteyen 69 yaşındaki Mehmet Özen'e çarptı.


Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaşlı adam ağır yaralandı. Kendisine çarpan ambulanstaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Özen, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaşlı adam, tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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