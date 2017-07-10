Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 12:13

Yaşlı adamın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Yaşlı adamın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

10 Temmuz 2017 12:13

Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Mert S. idaresindeki 16 PL 071 plakalı özel otomobil, Sarı Camii mevkiinde önünde seyir halinde olan 73 yaşındaki Etem Pöge idaresindeki bisiklete arkadan çarptı.Şiddetli çarpmanın etkisi ile bisikletten düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan yaşlı adam kaza yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kaza ile alakalı tahkikatın sürdüğü öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
35
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    35°C
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!