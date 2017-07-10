Yaşlı adamın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Mert S. idaresindeki 16 PL 071 plakalı özel otomobil, Sarı Camii mevkiinde önünde seyir halinde olan 73 yaşındaki Etem Pöge idaresindeki bisiklete arkadan çarptı.Şiddetli çarpmanın etkisi ile bisikletten düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan yaşlı adam kaza yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kaza ile alakalı tahkikatın sürdüğü öğrenildi.