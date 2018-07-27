Yaşlı adamın parasını çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Gazi Akdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan güven timleri, şüphelendikleri Ö.A. (48) isimli şahsı takibe aldı. Otobüse binen Ö.A.’nın arkasından otobüse binen ekipler, şahsın otobüste 72 yaşındaki H.E. isimli adamı süzdüğünü fark etti. Ö.A., yaşlı adamın cebindeki 800 lirayı fark ederek o parayı almaya çalıştı. Söz konusu parayı almaya çalıştığı sırada polisleri arkasında gören Ö.A. neye uğradığını şaşırdı.

Yaşlı adama parasını teslim eden ekipler yankesicilik yapmaya çalışan Ö.A.’yı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.