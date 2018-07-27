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27 Temmuz 2018 10:55

Yaşlı adamın parasını çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan güven timleri, şüphelenerek takibe aldıkları şahsı, 72 yaşındaki yaşlı bir adamın cebinden 800 lira çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

Yaşlı adamın parasını çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı

27 Temmuz 2018 10:55

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Gazi Akdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan güven timleri, şüphelendikleri Ö.A. (48) isimli şahsı takibe aldı. Otobüse binen Ö.A.’nın arkasından otobüse binen ekipler, şahsın otobüste 72 yaşındaki H.E. isimli adamı süzdüğünü fark etti. Ö.A., yaşlı adamın cebindeki 800 lirayı fark ederek o parayı almaya çalıştı. Söz konusu parayı almaya çalıştığı sırada polisleri arkasında gören Ö.A. neye uğradığını şaşırdı.


Yaşlı adama parasını teslim eden ekipler yankesicilik yapmaya çalışan Ö.A.’yı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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