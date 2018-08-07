Yaşlı ve hasta bakımını artık daha profesyonel olacak

Nilüfer Belediyesi, Uludağ Soroptimist Kulübü Derneği işbirliğiyle Türk Kızılayı Bursa Şubesi’nde, öz bakıma destek elemanı eğitimi verdi. 305 saat süren eğitimlere 22 kişi katıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşlı-hasta bakımıyla ilgili büyük talep aldıklarını söyledi. Bozbey, "Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri hasta ve yaşlı bakımı refakatçiliği. Biz de bu alana, sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde düzenlediğimiz eğitimlerle bir parça katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Uludağ Soroptimist Kulübü Derneği de bu eğitimlere önemli bir destek veriyor" dedi.

Bu yılki eğitimlere katılacaklarda lise mezunu olma şartı arandığını söyleyen Bozbey, "22 kişinin katıldığı eğitimler, Türk Kızılay binasında gerçekleştirildi ve Kızılay tarafından verildi. Türk Kızılayı Bursa Şubesi yönetimine de çok teşekkür ederim. 305 saat olan eğitim süresini tamamlayan kursiyerlerimiz, bugün emeklerinin karşılığı olan sertifikalarını aldılar. Hatta şunu da gururla söylemek istiyorum ki, eğitime katılan arkadaşlarımızın neredeyse hepsi artık iş sahibi. Bu bizler için büyük bir mutluluk ve onurdur.

Her birinizi tebrik ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.