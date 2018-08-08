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08 Ağustos 2018 15:30

Yaşlılar Bursa’nın tarihî mekânlarını geziyor

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki yaşlı vatandaşlara yönelik sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Yaşlılar Bursa’nın tarihî mekânlarını geziyor

08 Ağustos 2018 15:30


Osmangazi Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, yaşlı vatandaşlar evlerinden alınarak şehrin tarihî ve kültürel mekânlarını gezdi. Yaşlıların moral bularak güzel bir gün geçirmeleri maksadıyla yapılan projenin ilk gezisi 50 vatandaşın iştirakiyle gerçekleşti. Saltanat Kapı’dan başlayan gezide, Ulucami ve Ördekli Kültür Merkezi ziyaretinin ardından Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kültür Merkezi’nde öğle yemeği yenildi. Daha sonra Sultan 1. Murad Hüdavendigâr Camii ve Külliyesi ile UNESCO dünya mirası listesine giren Muradiye Külliyesi’ni gezerek yetkililerden bilgiler alan vatandaşlar, dualar ederek külliyeden ayrıldı. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile son bulan gezide vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı.


Kendileri için düzenlenen gezi ile büyük moral bulduklarını ifade eden vatandaşlar, katkılarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Gruplar hâlinde devam edecek olan şehir turu kapsamında geziye dahil olan yaşlı vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından tekrar evlerine bırakılıyor.




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