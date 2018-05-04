Yaşlılarda düşmelere dikkat

Murat Gödel, düşme vakalarının yaklaşık yüzde 10’unun beyin zedelenmesi ve kanaması ile sonuçlandığına dikkat çekti.

Özel Hayat Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Murat Gödel, yaşlılarda görülen düşme vakalarına dikkat çekti. Yaşlılarda görülen düşme vakalarının çoğu zaman tek bir sebebinin olmadığını hatırlatan Dr. Gödel, yıllık ortalamaya göre 65 yaş ve üstü fertlerin üçte birinden fazlasının düştüğünü, bu düşme vakalarının yaklaşık yüzde 10’unun beyin zedelenmesi ve kanaması ile sonuçlandığını söyledi. Dr. Gödel, bu kişilerdeki yaralanmaların yüzde 74 gibi önemli bir oranının ölümle sonuçlandığını, ölümcül düşmelerin çoğunun evde gerçekleştiğini, fakat halka açık yerler ve sağlık bakım merkezlerindeki oranların da azımsanmayacak seviyede olduğunu dile getirdi.

İlk düşmeden sonra düşme atağının büyük oranda tekrarladığını; bu düşmenin kişine öz güven kaybına sebep olduğunu belirten Dr. Murat Gödel, “Koruyucu olarak multidisipliner sağlık ve çevre gözetimi,denge ve kas güçlendirme egzersizleri, evdeki tehlikelere karşı tedbir alınması,psikoaktif ilaçların kesilmesi gibi tedbirler düşme ataklarında azalmaya sebep olacaktır. Bunun sonucu olarak da ölüm oranlarının ve sağlık harcamalarının azaltılabileceğini biliyoruz” dedi.