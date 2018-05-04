Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 14:06

Yaşlılarda düşmelere dikkat

Yaşlılarda meydana gelen düşme vakalarının birçoğunda, belirli herhangi bir sebebin tespit edilemediğine belirten Nöroloji Uzmanı Dr.

Yaşlılarda düşmelere dikkat

04 Mayıs 2018 14:06

Murat Gödel, düşme vakalarının yaklaşık yüzde 10’unun beyin zedelenmesi ve kanaması ile sonuçlandığına dikkat çekti.


Özel Hayat Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Murat Gödel, yaşlılarda görülen düşme vakalarına dikkat çekti. Yaşlılarda görülen düşme vakalarının çoğu zaman tek bir sebebinin olmadığını hatırlatan Dr. Gödel, yıllık ortalamaya göre 65 yaş ve üstü fertlerin üçte birinden fazlasının düştüğünü, bu düşme vakalarının yaklaşık yüzde 10’unun beyin zedelenmesi ve kanaması ile sonuçlandığını söyledi. Dr. Gödel, bu kişilerdeki yaralanmaların yüzde 74 gibi önemli bir oranının ölümle sonuçlandığını, ölümcül düşmelerin çoğunun evde gerçekleştiğini, fakat halka açık yerler ve sağlık bakım merkezlerindeki oranların da azımsanmayacak seviyede olduğunu dile getirdi.


İlk düşmeden sonra düşme atağının büyük oranda tekrarladığını; bu düşmenin kişine öz güven kaybına sebep olduğunu belirten Dr. Murat Gödel, “Koruyucu olarak multidisipliner sağlık ve çevre gözetimi,denge ve kas güçlendirme egzersizleri, evdeki tehlikelere karşı tedbir alınması,psikoaktif ilaçların kesilmesi gibi tedbirler düşme ataklarında azalmaya sebep olacaktır. Bunun sonucu olarak da ölüm oranlarının ve sağlık harcamalarının azaltılabileceğini biliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
26
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç