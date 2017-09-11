Yavru ebabil emin ellerde

Bir vatandaş tarafından Yenibağlar Mahallesi’nde sokakta bulunan yavru kuş, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne getirildi. Veterinerler tarafından tedavi altına alınan yavru kuşun, dünyanın en nadir kuşlarından biri olan ve kendine has özellikleri ile halen esrarını koruyan ebabil kuşu olduğu belirlendi.

Uyumak da dahil olmak üzere bütün ihtiyaçlarını havada gideren ebabil kuşları havada en uzun kalan ve en hızlı uçan kuşlardan biri olarak biliniyor. Ebabil kuşu neredeyse bütün ömrünü uçarak geçirdiği için yerde çok nadir görülüyor. Nisan ayında üreme için Afrika’dan Türkiye’ye gelen göçmen kuşun adı Kur’an-ı kerimde Fil suresinde de geçiyor.

Veteriner Hekim Kadir Özdemir, “Ebabil kuşunun herhangi bir rahatsızlığı yok. Sadece yavru olduğu için uçma kabiliyeti gelişmemiş. O sebeple biraz büyütülmesi gerekir. Yavru kuşun beslenme ve su ihtiyacını karşıladık. Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Orada yetişkin hale geldikten sonra doğaya bırakılacak” dedi.