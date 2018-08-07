Yavru kedi 2 gündür mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya mahallesinde bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkanı Sibel Akıncı, ikamet ettiği binanın çatısında kedi sesi duydu. Çatı katını arayan Akıncı, sesi takip etti. Akıncı, seslerden kedinin yavru olduğunu anladı. Kedinin bacaya sıkıştığı ortaya çıktı.

Akıncı, yavru kediyi görmek için bacanın betonunu kırdı. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Akıncı’nın da yardımı ile bacaya sıkışan yavru kediyi kurtardı. Günlerdir bacada yaralanıp sıkışarak aç, susuz ve çaresiz kalan yavru kedi, kurtarıldıktan sonra Dernek Başkanı Akıncı tarafından kontrolleri yapılarak annesine kavuşturuldu. Anne kedinin tüm bunlar yaşanırken, çatıda bulunarak yavrusunun kurtarılmasını beklemesi ise dikkat çekti.