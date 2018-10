Yavru köpek için seferberlik

Bursa'nın inegöl ilçesinde boş bir arsadaki kerestelerin arasında sıkışıp kalan yavru köpek, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ve vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı.

Vatandaşların İnegöl Belediyesi çözüm merkezini aramaları ile harekete geçen Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde boş bir arsadaki kerestelerin arasında kalan yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Ekipler, yavru köpeği annesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşarken, bu kurtarma operasyonun 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününe rastlaması da bu olaya ayrı bir anlam kazandırdı.

Yavru Köpeğin kurtarılması hakkında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu şehri her bir canlısıyla seviyoruz. Bu şehirde yaşayan her bir canlının bizler için ayrı bir önemi var. Bugün bildiğiniz üzere Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bize karşılıksız sevgilerini sunan, bağlılıklarını her zaman gösteren tüm hayvanları sevgilerin en güzeliyle seviyoruz. Hayvanlara karşı acımasız olanın iyi bir insan olamayacağını unutmayın. Can dostlarına şefkat elini uzatarak onlara sevgimizi gösterme ve onları korumayı dikkat çeken bugünde yavru bir köpeğimize uzattığımız şefkat eli bizleri ziyadesiyle mutlu etti” şeklinde konuştu.