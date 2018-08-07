Yavru vatanda kardeşlik rüzgârı

KKTC Mehmetçik Belediyesi tarafından bu yıl 58.’si düzenlenen Üzüm Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve KKTC’li bakanlar katıldı. Festivalin açılış töreninde konuşan, Başkan Mustafa Dündar, kardeş belediyelerle her zaman gönül köprüleri kurduklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi’nin 25 kardeş belediyesi olduğunu belirten Dündar, “Orta Asya’dan Kafkaslar’a, Avrupa ülkelerinden KKTC’ye, Filistin’den Gazze’ye kadar kardeş belediyelerimiz var. Tarihten gelen kültürümüzün devamı ve kardeşliğimizin pekişmesi adına değişik projeler üretiyoruz. Bu belediyelerimizle aramızda yatırımlar, sosyal kültürel faaliyetler, teknik işbirliği gibi paylaştığımız birçokkonu var. Balkanlar’da ramazan ayında iftar programları ve sünnet cemiyetleri düzenlerken, tarihi mirasın ayağa kalkması noktasında da teknik desteklerimiz oluyor” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak önemli bir misyonu devam ettirdiklerinin altını çizen Dündar, “Osmanlı’yı kuran Osman Gazi’nin adını taşıyoruz. Balkanlar’a açılan 1. Murad Hüdavendigar da bu zihniyeti yürütmemiz adına bizlere bir görev yüklüyor. Savaş meydanlarında şehit olmuş tek padişahımız olan Sultan Murad Hüdavendigar Han’ı her yıl Kosova’dakabri başında anıyoruz. Osmangazi’de bu şehit padişahımızın adını taşıyan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni inşa ettik ve 56 farklı ülkeden öğrenciler eğitim öğretim görüyor. Osman Gazi, Osmanlı’yı kurarken gittiği hiçbir yere sömürgeci zihniyetle gitmedi. Gittiği her yere huzuru, barışı ve kardeşliği götürdü. Bizler de aynı felsefeyi bu okulumuzda yaşatıyoruz.İnşallah gelecek nesiller,bu felsefe çerçevesinde dünya barışına katkı sağlamış olacaklar”diye konuştu.

KKTC Mehmetçik Belediyesi ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını ifade eden Dündar, “Kardeş belediyeler olarak her yıl karşılıklı ziyaretlerde bulunuyoruz. Birbirimize katkılarımız oluyor. 5 yıl önce de buraya gelmiştim. Bugün ile 5 yıl önceyi mukayese ettiğimizde olumlu gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Havaalanındaki yeni yatırımları ve KKTC’ye direkt uçuşların olduğunu görüyoruz. İşte bu, haklı davamızın arkasında dik durmamızın neticesidir. Bu haklı davamızı sürdüreceğiz. Nasıl ki 45 yıldır burada barış ve huzur hüküm sürüyorsa, bu haklarımızı da kimseye vermeden alacağız. Dipkarpaz’daki bir kilise papazı nasıl bizim güvencemizde, huzur ve güven ortamındaysa, umarım Güney’deki bir camide de imamımız, aynı güvenceyle görevini yapabiliyordur” dedi.