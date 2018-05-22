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22 Mayıs 2018 13:39

Yavru yunus balığını kurtarma operasyonu

Mudanya’da sabah saatlerinde ihbar alan Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ekibi, yolunu şaşırıp sığ sulara gelen yavru yunus balığı için seferber olup kurtarma operasyonu başlattı.

Yavru yunus balığını kurtarma operasyonu

22 Mayıs 2018 13:39


Mudanya’da son günlerde görülen yoğun yunus balığı sürüleri sahilde denizi seyredenler için hoş bir görüntü oluşturuyor. Av yasağının başlamasıyla rahat hareket eden yunus balıkları sürüsünden bir yavru, yolunu şaşırarak sürüsünden ayrılıp Mudanya Demirhane mevkiinde sığ sularda mahsur kaldı. İhbarı değerlendiren MAK ekibi, Zodyak botlarıyla müdahale ederek yavru yunus balığını ellerliyle denizden çıkarmadan yunus balıklarının bulunduğu bölgeye götürerek bıraktı.


MAK yetkilileri, balığın henüz birkaç günlük yavru olduğunu, annesinin bulunduğu sürüden uzak kalarak yaşamasının mümkün olmadığını söyleyerek, yunusu annesine kavuşturduklarını söylediler.




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