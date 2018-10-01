Yaya geçidinde minibüs çarpan dünürünü bir an olsun yalnız bırakmadı

Bursa'da yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen 67 yaşındaki F.M. yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden bir minibüsün altında kaldı. Yaralı kadını, dünürü bir an olsun yalnız bırakmadı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi Adliye yakınlarında meydana geldi. 67 yaşındaki F.M. bir duruşmaya katılmak için sabah saatlerinde adliyenin bulunduğu Uluyol Caddesi'ne geldi. Yaşlı kadın yolun karşı tarafında kalan adliyeye gitmek için yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalıştı. Yaşlı kadın yaya geçidinden geçtiği sırada araçların hareket etmesi için yeşil ışık yandı ve kadını fark etmeyen 16 M 1914 plakalı minibüs şoförü ışıkla birlikte hareket etti. Hareket eden minibüs F.M'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan F.M. vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olayla ilgili 112 sağlık ve 155 polis ekiplerine ihbarda bulundu. Adliyede görev yapan polis ekipleri kazaya müdahale ederek trafik akışını sağlamaya çalışırken yaralı kadının dünürü F.M'yi bir saniye olsun yalnız bırakmadı. Korku dolu anlar yaşayan kadın sağlık ekipleri gelene kadar yaralı dünürünün başında bekledi. F.M. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.