Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, aracıyla tarlaya uçtu

Kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 KNC 02 plakalı hafif ticari aracı ile Bursa’dan İnegöl istikametine giden Şenol Çeber (29), İnegöl-Bursa karayolu Şehitler Mahallesi mevkiinde karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarpmamak için hamle yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, mobilya mağazasının önünde park halindeki 16 KJS 10 plakalı kamyonete çarpıp firmanın yanındaki tarlaya uçtu. Kazada ağır yaralanan sürücü, araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.