Yaz ayında güvenli lazer epilasyonu nasıl olmalı

Dr. Ufuk Aydın, yaz aylarında da lazer epilasyon tedavisi uygulanabileceğini söyledi.

Lazer epilasyon uygulamasının çok büyük bir kolaylık olduğunu belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, “Söz konusu kişisel bakım olduğunda, istenmeyen tüylerden kurtulmak ve zaman tasarrufu sağlamak sadece lazer epilasyon uygulaması ile mümkündür. Popüler olan lazer epilasyon uygulamasında da her şeyde olduğu gibi bilgi kirliliği had safhadadır. ‘Yaz aylarında lazer epilasyon yapılmaz’ inancı yanlıştır. Bu söylenti ile lazer epilasyon uygulamasının eylül ayında başlayıp mayıs ayında bitirilmesi gerektiği savunuluyor . Devam etmesi gereken seanslarda yaz arası vermek, ölmemiş olan kıl köklerini olumsuz etkiler. Dolayısıyla lazer epilasyon etkisini kaybeden bu ölmemiş kökler yeniden toparlanma şansı bulur. Geri dönüş yaşanabilir ve epilasyona geri dönüldüğünde 4-5 seans daha eklenir” dedi.

En az 50 faktör güneş koruma kremi ve biraz dikkat ile lazer epilasyonun yaz ayları içerisinde de güvenle yapılabileceğini ifade eden Aydın, tatile çıkılmadan 15 gün önce, tatil sonrası bronzlaşmış bir tene ise en az 1 ay sonrasında uygulama yapılması gerektiğini söyledi.