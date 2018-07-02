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02 Temmuz 2018 13:23

Yaz Kur’an kursları başladı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaz Kur’an-ı kerim kursları başladı.

Yaz Kur’an kursları başladı

02 Temmuz 2018 13:23


Müftü Vekili Kasım Kaya, yaz kurslarının 25 Haziran 2018 Pazartesi bütün camilerde ve bazı okullarda sabah saat 10:00’da başladığını belirtti. Kaya, “Yaz Kur’an-ı kerim kursları bütün camilerimizde başladı. Ayrıca kız öğrencilerimiz için Akçeşme, Tahirağa, 100. Yıl ve Yusuf Ateş Anadolu imam hatip liselerinde kurslar açıldı. 4-6 yaş grubu ise Veysel Kur’an-ı Kerim Kursu’na gidecek” dedi.


Kur’an eğitiminin çok önemli olduğunu belirten Müftü Mehmet Şenokur, “Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde, ‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı kerimi öğrenen ve öğreteninizdir’ buyurmuştur. Evlatlarımızı mutlaka bu kurslara gönderelim. Maksadımız Yenişehir’de öğrenmek isteyen herkese mukaddes kitabımızı okumayı öğretmektir. İnşallah bu hedefimizi tutturacağız’ dedi.




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