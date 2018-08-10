Yaz Kur’an kurslarında mezuniyet coşkusu

Yaz Kur’an Kursları kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mezuniyet törenine Gemlik Kaymakam Vekili Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ile öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Reşat Şavlı, bu yıl kurslara iştirakin arttığını, Kur’an bülbüllerinin kısa sürede mukaddes kitabımızı okumayı öğrendiklerini söyledi. yüce, “Bin 500 civarında olan yaz Kur’an-ı kerim kursu öğrencilerimizi sizler bu yıl 4 bine çıkartarak bizleri sevindirdiniz. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. Cehennem ateşinden kendimizi ve ailemizi korumamızın yolu, doğru bir din, doğru bir yaşayış ve bunları hayatımıza taktikle mümkündür. Devletimizin kurumlarından, müftülüğümüz, kurslarımız, imam hatiplerimiz ve okullarımızda verilen Kur’an-ı kerim dersleri, din kültürü dersleri ve bizlere yol gösterecek dini anlamda bilgilerden geçer. Bugün burada bu ortamın sağlanmasında, ikramların yapılmasında ve yine hediyelere katkıda bulunması sebebiyle Gemlik Belediye Başkanımıza ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Rabbim bütün yardımı dokunanlardan ve sizlerden razı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, “Başta velilerimiz olmak üzere gözümüzün nuru yavrularımızı camilerimize göndererek Kur’an-ı kerim öğrenmelerini sağladıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Hadis-i şerifte müjdelenen ‘’Sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerimi öğrenen ve öğretenlerinizdir’’ müjdesine mazhar oldukları için yavrularımızı tebrik ediyorum. 4 bin öğrencimiz gerçekten de bizim göğsümüzü kabarttılar. Bize ferahlık ve ümit verdiler” ifadelerini kullandı.

İlâhilerin ve şiirlerin de okunduğu törende, ders gören öğrencilere bisiklet, küçük altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi.