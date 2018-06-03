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03 Haziran 2018 09:46

Yaz okulları başlıyor

Özel Teknoloji Fen Okulları, 7 ayrı branş ve iki dönemden oluşan yaz okullarının startını 2 Temmuz’da veriyor.

Yaz okulları başlıyor

03 Haziran 2018 09:46


Bursa’da Sadeleştirilmiş ve anlaşılır bir eğitim modeli ile 17 bin 500 metrekare üzerine kurulan Özel Teknoloji Fen Okulları, yaz kampında da öğrencilerini hayal dünyasında teknolojiyle buluşturmaya hazırlanıyor. 5-13 yaş arası 2 Temmuz - 20 Temmuz arası ile 23 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında iki ayrı dönemde yaz okulu programı oluşturuldu. Amaçlarının deneyimli öğretmenler eşliğinde öğrencilerin bir yıl süreyle edindikleri kazanımları pekiştirmek ve yetenekleri doğrultusunda yeni kazanımlar sunmak olduğunu belirten Özel Teknoloji Fen Okulları Genel Koordinatörü Orhan Karakoç, "Bilişim ve kodlama, fen bilimleri, müzik, resim, spor, yüzme ve binicilik gibi branşlarda tüm öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Onların yetenekleri doğrultusunda etkinlikler ve aktiviteler gerçekleştireceğiz. Bir yıl boyunca aldıkları eğitimleri ve bilgileri pekiştirerek gelecek yıla daha iyi olmaları konusunda hazırlayacağız” dedi.


Yaz okullarının sadece Özel Teknoloji Fen Okullarının öğrencilerine değil tüm öğrencilere açık olduğunu ifade eden Karakoç, “Özellikle de anne ve babası çalışan tüm çocuklarımız kampa katılabilir. Hem onların zamanlarını en iyi ve kaliteli şekilde kullanmış olacağız hem de çalışan anne babaların gözleri arkada kalmamış olacak” şeklinde konuştu.


Yaz okullarına katılan tüm öğrencilerin ulaşım, kahvaltı, öğlen ve ikindi yemeklerini karşılayacaklarını söyleyen Orhan Karakoç, “Özellikle de çocuklarımızın sabah kahvaltılarına çok dikkat ediyoruz. Bu konuda öğrencilerimizin kahvaltı ve beslenme alışkanlıkları kazanmalarını sağlayacağız. Eğitimin birinci kuralı sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle üzerime düşen onların sağlıklı, dinç ve zinde vücutlara ve zihinlere sahip olmaları için her türlü fedakarlığa hazırız” dedi.




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