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26 Haziran 2018 17:27

Yaz spor okulları başladı

İnegöl Belediyesi tarafından çocukların sağlıklı birey olarak büyümeleri, yeteneklerini sergileme fırsatı vererek boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için her yıl düzenlenen yaz spor okulları start aldı.

Yaz spor okulları başladı

26 Haziran 2018 17:27


Sporu tabana yaymak ve her yaştan vatandaşın spor yapabileceği imkanları sunabilmek adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyespor bünyesinde açılan yaz spor okullarının ilk dönemi 25 Haziran Pazartesi günü 9 branş ve engelsiz yaz spor kursu ile başladı. Kayıtların 15 Mayıs Salı günü itibariyle alınmaya başlandığı ve 2 dönem halinde 17 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek yaz spor okulları yoğun bir katılımla start aldı.


Yaz spor okullarının hem çocukların spor yapması hem de alt yapıdan yeni sporcular yetiştirilmesi noktasında önemli bir işlevi yerine getirdiğine değinen Belediye Başkanı Alper Taban, "Spor kenti İnegöl için uğraş veriyoruz. 1. dönemi için 581 öğrenci kayıt yaptırdı. Voleybol, basketbol, masa tenisi, yüzme, cimnastik, H.İ.S. (Herkes İçin Spor) ile DOSTUM bünyesinde yoğun bir rağbet gören oryantiring, okçuluk, dağcılık sportif tırmanışı branşları ile çocuklarımızın tatillerini dolu dolu geçirmelerini sağlayacağız" dedi.




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