Yaz spor okullarında sertifika sevinci

Spor okullarına katılanlar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Her yaz tatilinde yüzlerce çocuk ve genci sporla buluşturan Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Belediyespor’la birlikte düzenlediği Yaz Spor Okulları ve Tam Gün Spor Okulları’nda ilk dönem sona erdi. Çeşitli branşlarda üç hafta boyunca eğitim alan 289 genç ve çocuk, sertifika sevinci yaşadı. Voleybolda 130, basketbolda 60, futbolda 63, kort tenisinde 24 ve masa tenisinde 12 genç ve çocuk, Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Çocuklar, sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında süren Tam Gün Yaz Okulları’na katılan çocuklar da, ilk dönemi tamamladı. Squash, capoeira, ritmik jimnastik, zekâ oyunlarının yanında dans, resim ve drama gibi faaliyetlerin de yer aldığı Tam Gün Yaz Okulları’na katılan 105 çocuk, dönem boyunca sanat ve sporla iç içe zaman geçirdi. Çocuklar, Altınşehir Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törende sertifikalarını aldı.

Yaz Spor Okulları ve Tam Gün Spor Okulları, dönemler halinde eylül ayına kadar devam edecek.