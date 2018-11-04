Yazar adayları ders başı yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Görükle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yazarlık okulunda eğitimler başladı. Habertürk'ten Veyis Ateş ile Türkiye Gazetesi ve internethaber.com yazarı Süleyman Özışık, ilk derslerini verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi, önemli buluşmalara ev sahipliği yapmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yazarlık okulu etkinliği ünlü isimleri yazar adayları ile buluşturdu. Toplam 6 hafta sürecek yazarlık okulunda ilk ders Habertürk'ten Veyis Ateş'in ‘Yazar vasfı ile konuşma' konulu dersi ile başladı. Günün ikinci oturumunda ise Türkiye Gazetesi ve internethaber.com sitesinin yazarı Süleyman Özışık, ‘Yazarlığa ilk adım' dersinde deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Yazarlık okulu, 10 Kasım'da yazma teknikleri - kitle önünde konuşma becerileri, 17 Kasım'da sosyal medya kullanım teknikleri - ikna becerileri, 24 Kasım'da gazetecilik yaklaşımı - yazma konuşma ve savunma teknikleri, 1 Aralık'ta farklı ifade yaklaşımları - ait olduğu kurum/misyon temsilinde dikkat edilmesi gereken kurallar konulu derslerle devam edecek.