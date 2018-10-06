Yazarlardan kültürel iktidara bakış

Bursa Nilüfer Belediyesinin, Nilüfer Kütüphane Günleri kapsamında düzenlediği söyleşiye katılan yazarlar Yüksel Taşkın, Fırat Yücel, Hidayet Şefkatli Tuksal ve Harun Tekin, ‘Kültürel İktidar' üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri tarafından düzenlenen Nilüfer Kütüphane Günleri, söyleşi ve atölye çalışmalarıyla devam ediyor. “İktidar” alt başlığıyla düzenlenen Nilüfer Kütüphane Günleri kapsamında Nazım Hikmet Kültürevi'deki Şiir Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide yazarlar Yüksel Taşkın, Fırat Yücel, Hidayet Şefkatli Tuksal ve Harun Tekin, ‘Kültürel İktidar' konusunu ele aldı.

Yazar Yüksel Taşkın, Türkiye'de kültürel iktidar baskısı olduğunu belirterek, “Ülkemizde gençler birçok alanda baskı görüyor. Bir başkasına müdahale hangi hakla yapılır? İnsan şekillendirme olgusu kişileri tahrip ediyor. İnsanlar üzerindeki enerji birikimi iktidar baskısında ters tepebiliyor” dedi.

Yazar Hidayet Şefkatli Tuksal da kültürel iktidara kadın gözüyle yaklaştı. Tuksal, “Kültürel iktidar meselesi ülkemizde göreceli kavramdır. Kadınlar ülkemizde geri planda tutulurken kültürel iktidarda da pek öngörülmüyor. Özel yeteneği olan becerikli kadınlar bir şekilde kültürel hayatın içine girmeyi başarmışlar. Batıda bu olay daha farklı gelişmiş. Günümüzde halen kadınlar, hep anne ve çocuk yetiştiren ev işi yapan insanlar gibi görülüyor” diye konuştu.

Yazar Fırat Yücel de konuya medya ve sansür açısından yaklaştı. Günümüzde medyada çok sayıda olaya sansür uygulandığını ifade eden Yücel, “Medyada da artık kültürel iktidar baskısı var. Birçok olay tepki görmeden sansürleniyor. Sinema ve dizi sektöründe de emek sömürüsü var. Ama bu sömürüye de tepki gösterilmiyor. Bu da çok enteresan bir durum. Çok kolay vazgeçen mücadeleden yorulmuş bir kuşak var” şeklinde konuştu.

Yazar Harun Tekin de kültürel iktidarın toplumlar arasında farklılık gösterdiğini belirtti. Tekin, kültürel iktidar meselesinin insanlıkla bağlantılı olduğunu vurguladı.

İlgi gören söyleşinin sonunda, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına yazarlara teşekkür ederek anmalık hediye etti.