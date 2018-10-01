Dr. Bayram Börekçi, yazdan çıkan yorgun cildimize sonbahar bakımı yapmanın önemli olduğunu söyledi.

Cildin sıvı ve ısı dengesini sağladığını ve salgı yaptığını belirten Dr. Börekçi, “Cildimiz, bizi dış dünya ile irtibatlandıran ve aynı zamanda çevre faktörlerine set çeken en göz alıcı organımızdır. Çevrede oluşan değişiklikler ilk olarak cildimizi etkiler. Bunun yanı sıra görünümü ile estetik açıdan da büyük önem taşır” dedi.

Bilhassa mevsim geçişlerinde cildin yeni hava şartlarına ayak uydurması için bazı tedbirler alınmasında fayda olduğunu belirten Dr. Börekçi, “Yazın güneşin ve nemin etkisiyle yıpranan hasar gören cildimiz, sonbaharın gelmesiyle özellikle rüzgâr ve ani ısı değişikliklerinden olumsuz yönde etkilenir” ifadelerini kullandı

Güneş yaşlandırır ve lekelendirir

Güneşin bazı zararlı ışınlarının ciltte lekelenmeden deri kanserine kadar çok sayıda olumsuzluklara sebebiyet verdiğine dikkat çeken Dr. Börekçi, “Güneş ışığından etkilenen kişilerde evvela deri kalınlaşması olur. Vücut derinin doğal korumasını arttırmak için, daha fazla renk maddesi salgılar ve bu da bronzlaşmaya sebep olur. Uzun süre güneşe maruz kalan kişilerin cildinde incelme, elastikiyetin bozulması (kırışıklık), kuruluk, lekeler, kılcal damarların belirginleşmesi, foto yaşlanma görülür ve en önemlisi de deri kanseri riski artar” şeklinde konuştu.

“Güneşin kuruttuğu cildin nemlendirilmesi çok önemlidir” diyen Dr. Börekçi, bronzlaşma ile birlikte cildin tekrar kendini yenilemesi sürecinde cildin üst ölü tabakaları kepek kepek döküldüğüne dikkat çekerek, bu süreçte uygun bir nemlendirme yapılmazsa ciltte homojen olmayan renk farklılıkları ve lekeler ortaya çıkacağını söyledi. Cildini nemlendirirken yağlandırılmaması uyarısında bulunan Dr. Börekçi, cilt tipine uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanılmadığı zaman, gözenekler tıkanıp siyah nokta, komedon ve akne oluşacağını sözlerine ekledi.

Kalınlaşan cilde peeling gerek

Yaz sonrası güneşin ve nemin etkisiyle kalınlaşan, lekelenen, kırışan ciltleri sadece sonbahar ve kış aylarında uygulanan kimyevî peeling ile tedavi etmenin mümkün olduğunu ifade eden Dr. Börekçi “Kimyasal peeling, yani soyma işlemi deri yaşlanmasının önlenmesi ve tedavisi maksadıyla kullanılan güvenilir bir yöntemdir. Bu maksatla doğal meyve asitlerinden üretilen çeşitli ajanlar deri tipine, ciltteki leke, kırışıklık veya akne izlerinin derinliğine göre çeşitli konsantrasyonlarda kullanılır. Dermatolog tarafından uygulanan bu yöntemle ince kırışıklıklar, kuruluk, leke ve akne izleri tedavi edilir. Senede en az bir defa tüm ciltlerde uygulanabilecek olan bu yöntemle, yaz sonrası kalınlaşan derinin üst tabakası ölü hücrelerden arındırılır. Böylece derinin mat ve soluk görünümü giderilir daha parlak gözenekleri sıkılaşmış taze bir cilt oluşturulur” dedi

Genç bir cilt içnmezolifting ve PRP

Derinin alt tabakalarının ise ‘mezolifting' yöntemiyle tedavi edildiğini söyleyen Dr. Börekçi, “Mezolift, stres, hava kirliliği, güneş ışınları ve geçen yılların ciltteki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemle yaz boyunca güneş, nem ve sıcak etkilenen cildinizi gençleştirirken, kış mevsimine de yepyeni, sağlıklı bir görünüşle adım atabilirsiniz. Mezolifting tedavisiyle cildin kaybettiği nem, vitamin, aminoasit ve mireal desteği deri altına ufak iğnelerle enjekte edilerek kırışıklıklar ve yaşlanma etkileri giderilir” diye konuştu.