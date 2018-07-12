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12 Temmuz 2018 11:34

Yazın gıdalarını iyi muhafaza edin

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte gıdalarda mikroorganizmalar üremeye başladığı bildirildi.

Yazın gıdalarını iyi muhafaza edin

12 Temmuz 2018 11:34


Özel Bursa Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Muhittin Pekuz, bütün gıdalarda mikroorganizmalar olduğunu, fakat gıda ürünlerinin üreticiden tüketiciye kötü şartlarda ulaştırılması, hijyenik pişirilmemesi ve iyi saklanmaması gibi durumlarda bu mikroorganizmaların çoğaldığını ve zehirlenmelere yol açtığını söyledi.


Gıda zehirlenmelerinin, bakteriyel ve kimyevi zehirlenmeler olarak iki ana başlık altında değerlendirilebileceğini belirten Pekuz, bakteriyel zehirlenmelerin hemen hemen hepsinin et, tavuk, süt, yumurta gibi ürünlerden kaynaklandığını ifade etti. Pekuz, hayvanların kesim işlemlerinin hijyenik ortamlarda gerçekleştirilmemesi, gıdaların tam bir pastörizasyondan geçirilmemesi ve pişmiş gıdaların açıkta kalması, yeteri kadar soğuk dolaplarda saklanmadan tekrar ısıtılarak yenmesinin zehirlenmelere sebebiyet verdiğini anlattı.


Sıcaklığın artmasıyla birlikte, besinlerde bulunan mikroorganizmaların arttığını ve dolapta saklanmayan yiyeceklerin gıda zehirlenmesine yol açtığına dikkat çeken Uzm. Dr. Muhittin Pekuz, gıda zehirlenmesine yol açan başka bir sebebin de yaz döneminde ortaya çıkan sinek ve böceklerin pisliklere yemeklere taşıması olduğunu söyledi. Pekuz, bunun yanı sıra yemekli düğün ve davetlerde toplu halde gıda zehirlenmelerinin görülebileceğini ifade etti.




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