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18 Temmuz 2018 11:42

Yazın sağlığınızdan olmayın

Artan hava sıcaklıkları, birçok hastalığı da beraberinde getirirken, uzmanlar bu dönemde beslenmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Yazın sağlığınızdan olmayın

18 Temmuz 2018 11:42


Özel Medicabil Hastanesi’nde görev yapan Diyetisyen Veysel Ciğerli, yaz aylarında sebze-meyve tüketimine ağırlık verilmesini ve vücutta oluşan su kaybı nedeniyle günde 2 - 2.5 litre su tüketilmesini tavsiye ediyor. Yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Veysel Ciğerli, 4 ana besin grubu olan et ürünleri, süt ürünleri, tahıl ürünleri ve sebze-meyveyi yeterli ve dengeli miktarda, çeşitlilik sağlayarak tüketmenin yaz mevsimini sağlıklı bir şekilde geçirmenin anahtar noktalarından biri olduğunu söylüyor. Uzun süre açlığın metabolizmanın yavaş çalışmasına sebep olacağını belirten Ciğerli, öğün saatlerinin kaçırılmamasını, 2 buçuk saatlik aralarla, 3 ana ve 3 ara öğün olarak beslenilmesi gerektiğini ifade ediyor.


Şekerli içeceklere dikkat


Yaz aylarında aşırı yağlı, tuz içeriği yüksek kızartma, kavurma gibi yiyeceklerden uzak durulmasını söyleyen Diyetisyen Ciğerli, bu yiyeceklerin yerine haşlama, ızgara ya da fırında pişmiş yiyecekleri tüketmenin daha yararlı olduğunu belirtiyor. Ciğerli, şekerli içeceklerin susuzluğu arttırdığına dikkat çekerek, şekerli içeceklerin yerine maden suyu, şekersiz komposto, limonata gibi doğal içeceklerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.


Kalp ve damar hastalarının da özellikle yaz aylarında beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Veysel Ciğerli, bu kişilerin bilhassa doymuş yağlardan ve kolesterolü yüksek yiyeceklerden uzak durmasının önemli olduğunu belirtiyor.


Ciğerli, sağlıklı bir yaşam için, haftada 3-4 gün, 30 - 45 dakika egzersizin bir hayat tarzı haine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.




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