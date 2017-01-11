Yeğenine kurşun yağdıran dayı yakalandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yol ortasında yeğeni ve arkadaşlarına kurşun yağdıran dayı polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı. Çevredeki vatandaşlar zanlıyı canlı bomba zannedince ilçede panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi’nde A.B.(25) ile yeğeni Ş.İ.(23) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. 16 CDT 87 plakalı otomobili ile Esentepe Mahallesi okullar bölgesi üzerinde yeğeni Ş.İ’yi arkadaşlarıyla yolda yürürken fark eden A.B. otomobilinden inerek yeğeni Ş.İ’ye 5 el ateş etti.

Tek kurşun isabet eden ve sırtından ağır yaralanan Ş.İ, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar gözaltına alınan zanlıyı canlı bomba zannedince panik yaşandı. Akşam saatlerinde emniyet binası önünde toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edildi.

Polis, A.B’yi tabancasıyla birlikte olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.