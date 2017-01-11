Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 20:47

Yeğenine kurşun yağdıran dayı yakalandı

Yeğenine kurşun yağdıran dayı yakalandı

11 Ocak 2017 20:47

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yol ortasında yeğeni ve arkadaşlarına kurşun yağdıran dayı polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı. Çevredeki vatandaşlar zanlıyı canlı bomba zannedince ilçede panik yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi’nde A.B.(25) ile yeğeni Ş.İ.(23) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. 16 CDT 87 plakalı otomobili ile Esentepe Mahallesi okullar bölgesi üzerinde yeğeni Ş.İ’yi arkadaşlarıyla yolda yürürken fark eden A.B. otomobilinden inerek yeğeni Ş.İ’ye 5 el ateş etti.
Tek kurşun isabet eden ve sırtından ağır yaralanan Ş.İ, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar gözaltına alınan zanlıyı canlı bomba zannedince panik yaşandı. Akşam saatlerinde emniyet binası önünde toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edildi.
Polis, A.B’yi tabancasıyla birlikte olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
9
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç